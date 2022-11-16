Зеленский заявил, что путин хочет прямых переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры предоставили ему информацию, согласно которой президент *рф владимир путин хочет провести прямые переговоры с Киевом.

Об этом сообщает «Телеканал Рада».

Украинский лидер рассказал об этом в беседе с журналистами, которая состоялась в среду, 16 ноября.

«Я получил сигналы, что путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что россия ведет публичную войну», – заявил Зеленский.

Также президент Украины подтвердил, что во вторник, 15 ноября, состоялась его встреча с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

«Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним разговаривали. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины», – добавил он.

Ранее в видеобращении к саммиту G20 Зеленский озвучил украинскую «формулу мира». Он сказал, что Киев не пойдет на «Минск-3», потому что больше не доверяет россии, нарушающей договоренности. Он сказал, что Украина «не даст рф переждать и нарастить силы».

По словам украинского лидера, его формула мира основывается на гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также на выведении российских войск с оккупированных территорий. Также он предложил провести обмен пленными «всех на всех» и добавил, что настал момент, когда войну можно остановить.

Также «Курсор» сообщал, что Си Цзиньпин обвинил Джастина Трюдо в неподобающем поведении.

Помимо этого, СНБО Украины просит получить доступ к месту падения ракеты в Польше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!