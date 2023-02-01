У Зеленского раскритиковали Илона Маска

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «скручивании лайков».

Об этом он сообщил в Twitter.

Подоляк полагает, что владелец Twitter специально уменьшает охваты официальных страничек украинских властей в социальной сети, что приносит пользу пропаганде *рф. Это можно исправить, по его мнению, лишь с помощью государственного регулятора, способного повлиять на Маска.

«Илон Маск, может быть, вам стоит перестать пессимизировать официальные аккаунты Украины и занижать их охват? Это слишком очевидно. Не нужно помогать бездарной российской пропаганде. Это им не поможет, и репутация Twitter умирает. Может быть, нужно, чтобы регулятор объяснил владельцу правила конкуренции?», ‒ написал Подоляк.

Это не первый случай, когда советник ОПУ раскритиковал Илона Маска. Так, осенью прошлого года миллиардер поделился своим вариантом «мирного плана» для завершения войны в Украине, что спровоцировало критику в его адрес со стороны украинского правительства, в том числе Подоляка.

Тогда Маск предложил провести повторный референдум на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН, а также призвал Киев отказаться от Крыма.

Помимо этого недавно Маск сказал, что поддерживает Украину и «настроен проукрански», но, по его мнению, » безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира». Таким образом он прокомментировал статью, согласно которой США готовы помочь Украине нацелиться на Крым» путем передачи оружия.

Ранее «Курсор» сообщал, что рф предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!