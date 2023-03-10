У Зеленского рассказали, когда начнется контрнаступление Украины

Украинская сторона хочет измотать россиян в Бахмуте, а потом сосредоточиться на другом месте.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что уже через два месяца состоится контрнаступление ВСУ против *россии.

Об этом сообщает La Stampa.

По его словам, украинская армия сосредоточена на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца.

«Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности. Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», – сказал он.

Ранее мы писали, что, согласно анализу Института изучения войны (ISW), армия рф готовится возобновить наступательные операции в районе Угледара (Донецкая область, Украина). Сдерживающий фактор – отсутствие достаточного количесьва боеприпасов и нехватка личного состава.

Этот вывод основывается на публикациях личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии южного военного округа в социальных сетях перед Международным женским днем. Оккупанты призывают высшеее руководство рф предоставить больше артиллерийских боеприпасов на случай возобновления наступления на Угледар.

По словам аналитиков, есть вероятность ротации российских войск в 136-й мотострелковой бригаде ради спасения боеспособности армии оккупантов в этом районе. В ISW полагают, что россия благодаря замене личного состава не получит значительные тактические преимущества из-за остальных сложностей восстановления боеспособности российских войск на данном направлении.

Также «Курсор» сообщал, что путинистка симоньян начала угрожать Грузии.

Помимо этого российский миллионер рассказал, что население рф думает о войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!