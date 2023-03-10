Скоро будет новое наступление россиян на Угледар — ISW

Армия российской федерации* готовится к возобновлению наступательных операций в районе Угледара Донецкой области. Однако пока они еще не накопили достаточное количество боеприпасов и отмечается нехватка личного состава, что на данной этапе является сдерживающим фактором.

Подробнее об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

Данные выводы были сделаны на основе о публикации личного состава 136-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии южного военного округа в социальных сетях перед Международным женским днем. Солдаты обратились к высшему руководству российской федерации с просьбой предоставить больше артиллерийских боеприпасов на случай возобновления наступления на Угледар.

Аналитики говорят, что вероятно российские войска производят ротацию в 136-й мотострелковой бригаде, чтобы спасти боеспособность российских сил в этом районе. Несмотря на это, эксперты считают, что замена личного состава не сможет дать значительных тактических преимуществ россии, учитывая остальные сложности восстановления боеспособности российских войск на данном направлении.

Отмечено, что 155-я морская пехотная бригада и другие российские соединения не смогли достичь тактических успехов под Угледаром за несколько месяцев подготовки к началу наступления в этом районе. Считается, что значительные потери техники, плохая техническая поддержка, а также постоянные проблемы с артиллерией могут помешать россии получить тактический перевес при возобновлении наступления в этом районе.

Ранее «Курсор» информировал, что разведка многих европейских стран пытается спрогнозировать дальнейшие действия путина, чтобы помочь Украине остановить бесноватого агрессора, и у Литвы есть некоторые продвижения в этом плане.

Напоминаем, что в агентстве Fitch спрогнозировали ход войны между Украиной и рф в 2023 году. В агентстве Fitch Ratings говорят, что война в 2023 году продолжится между странами в рамках ее нынешних широких параметров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!