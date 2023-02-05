У Зеленского указали на странные несоответствия в заявлении Беннета

Неожиданное заявление Беннета о просьбах «сохранить жизнь Зеленскому» странным образом появилось через год после начала войны в Украине на фоне слухов о желании бывшего премьер-министра вернуться в политику.

В интервью, опубликованном на YouТube-канале Беннета, он заявил, что во время мартовской встречи с путиным* получил от него гарантии сохранения жизни Зеленского.

Якобы ему удалось добиться от путина обещания не убивать Зеленского, который, по словам израильского политика, в то время прятался в секретном бункере, чтобы избежать убийства.

Беннет заявил, что только после этого Зеленский якобы «вышел из бункера и записал обращение о том, что не боится».

В офисе Зеленского не стали комментировать заявление Беннета, а просто указали на небольшой нюанс: Зеленский записывал видеообращение к украинцам на Банковой еще 25 февраля, на следующий день после начала вторжения рф, а не в марте, как выходит по словам бывшего премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что Беннет рассказал, как просил путина не убивать Зеленского.

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Кроме того, Курсор сообщал про российский обстрел Харькова: опубликована первая информация о жертвах. Харьков пострадал 5 февраля от удара российских ракет, сообщается о четырех жертвах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.