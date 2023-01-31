Беннет заявил, что вернется в политику

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в понедельник в Нью-Йорке заявил, что вернется в политику.

Он также призвал евреев США продолжать поддерживать Израиль, несмотря на напряженность в отношениях с новым правительством.

Он заявил, что новое правительство продолжает политику в отношении Тегерана после серии нападений на Иран в последние дни, которые были приписаны Израилю. Еще он обговаривал уступки, на которые Украина и россия* согласились во время переговоров, в которых Беннет выступал посредником в начале войны. Кроме того, бывший премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу разделения израильского общества.

На вопрос, вернется ли он в политику, Беннетт заявил: «В Израиле мы можем быть меняться. Это никогда не заканчивается. [Ицхак] Рабин был премьер-министром с 74 по 77 год и вернулся. Биби был премьер-министром с 1996 по 1999 год, и он вернулся», — сказал Беннетт.

«Так что я вернусь», — подытожил он.

Беннет ушел из политики в прошлом году после того, как его коалиция потеряла большинство, что привело к ее краху и прошлогодним выборам.

Он призвал американскую аудиторию продолжать поддерживать Израиль, несмотря на предложенные правительством Нетаниягу судебные реформы и крайне правых законодателей, у которых натянуты связи с частью еврейского истеблишмента США.

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