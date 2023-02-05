Беннет рассказал, как просил путина не убивать Зеленского

«Путин заверил меня, что не убьет Зеленского», — сказал Беннет.

Глава рф путин* пообещал не убивать своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом он сказал во время встречи с бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в прошлом году в первые дни войны.

Об этом Беннет заявил во время почти пятичасового интервью, которое он дал израильскому каналу 12 и которое было размещено на YouTube в субботу вечером.

Хотя Беннет не смог помочь положить конец боевым действиям, ему удалось добиться от путина обещания не убивать Зеленского, который, по словам израильского политика, в то время прятался в секретном бункере, чтобы избежать убийства.

Путин заверил Беннета: «Я не собираюсь убивать Зеленского». Беннет ответил: «Я должен быть уверен, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского», и путин снова пообещал этого не делать.

Беннет позвонил Зеленскому, еще находясь в москве, чтобы сообщить украинскому президенту, что ему не угрожает смерть.

«Вы уверены?» — спросил Зеленский.

«Сто процентов», — ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором объяснил, что не боится.

Беннет объяснил, что поехал в москву по просьбе Зеленского, полагая, что есть небольшой промежуток времени, в течение которого можно будет договориться о прекращении войны.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.