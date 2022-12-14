У Зеленского заявили, что голосование против Израиля в ООН было ошибкой

По мнению эксперта, это «нужно исправлять».

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что голосование в пользу резолюций против Израиля в ООН со стороны Украины было ошибкой.

Об этом сообщает Kikar.

«Голосование Украины против Израиля в ООН — это ошибка, и ее нужно исправлять», – сказал он.

Ранее Арестович заявил, что до апреля путина может не стать.

«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле.

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