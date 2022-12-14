Украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле — СМИ

С начала войны в Украине, развязанной россией*, 15 000 беженцев бежали от конфликта в Израиль, 100 из которых получили жилье за ​​счет государства.

Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в спонсируемом государством жилье, которое Израиль бесплатно предоставил им ранее в этом году.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно 12-му каналу, хотя до сих пор эта договоренность оставалась неизменной, на прошлой неделе государство сообщило беженцам, что их выселяют и что они должны искать решения для жизни самостоятельно.

С начала войны в Украине 15 000 беженцев прибыли в Израиль. Некоторые из них поначалу жили у родственников или знакомых, но по мере того, как тянулись месяцы войны, им приходилось искать альтернативные варианты проживания.

Моше Шалев, председатель группы «Шалу», которая предоставляет квартиры беженцам в сотрудничестве с Министерством социальных дел, сказал, что «беженцам говорят просто «убираться».

«Они ждут, что я буду делать грязную работу, что я их вышвырну — этого не будет. Я их ни в коем случае не выведу», — сказал он.

Украинские беженцы официально не признаются беженцами в Израиле, поэтому они не могут открыть банковские счета или найти легальную работу, хотя государство закрывает глаза на этот вопрос.

Отвечая на вопросы по поводу решения о выселении украинских беженцев, Минсоцобеспечения заявило: «Контракт с одним из операторов, принимающих военных беженцев, истек, и арендаторы, которые не могут финансировать жилье из-за медицинских или физических состоянии были предложены альтернативы в гостинице. Период финансируемого государством проживания военных беженцев первоначально был ограничен тремя месяцами и продлевался снова и снова».

Ранее Курсор писал, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч беженцев из Украины. Посол Израиля в Киеве (Украина) Михаил Бродский сообщил, что после полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в Израиль приехало более 20 тысяч украинцев, которым предоставили статус беженца и государственную помощь.

Кроме этого, Израиль ограничит города, где могут работать украинские беженцы. Айелет Шакед планирует ограничить города, в которых могут работать украинские беженцы, до 17 — это Тель-Авив, Иерусалим и Петах-Тиква и ряд других городов.

Курсор также сообщал, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев. Верховный суд Израиля отменил решение Шакед об установлении квоты на украинских беженцев. В суде считают, что вынужденная временная миграция украинцев не представляет угрозы для страны.

Наша редакция писала, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!