У Зеленского заявили, что на луганском направлении ожидается херсонский сценарий

В Луганской области российские оккупанты планируют полную эвакуацию гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

В Луганской области вооруженные силы Украины диктуют противнику правила. В населенных пунктах Северодонецк, Рубежное и Кременная готовится «эвакуация».

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он считает, что на луганском направлении происходит херсонский сценарий.

«Возле Павловки самая тяжелая обстановка — они стянули туда вообще все, что ездит и стреляет. Идут бои тяжелейшие. Мы пока не сдали ни один населенный пункт», — заявил Арестович.

Также советник офиса президента рассказал: «Интересные новости пошли из района Кременной: злые языки объявили, что российские военные хотят эвакуировать населенные пункты. Оккупанты из Рубежного, Кременной и Северодонецка хотят срочно эвакуировать население, потому что оно «находится под угрозой». Говорят о том, что наши опять пошли в наступление и кому-то страшно стало. Они так же объявляли эвакуацию, когда бежали из Херсона».

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что жители крупных городов уже слышат, как ведутся бои. По его словам, оккупанты все же успели подготовиться и окопаться, а также продолжают стягивать в область свои резервы.

Он добавил, что несмотря на неопытность, высокую смертность и плохую подготовку мобилизованных, их все равно много, однако линия фронта медленно, но верно приближается к крупным городам.

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