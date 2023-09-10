Удар в спину путину: премьер Венгрии Орбан анонсировал важное решение

По его словам, страна хочет быть "сильной" и "богатой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен прекратить использовать топливо *россии на АЗС "Пакш" и рассмотреть альтернативы.

Об этом сообщает Telex.

Он посетил закрытую встречу в ходе нового "большого" плана развития Венгрии, где заявил, что страна хочет быть "сильной" и "богатой", а также иметь соответствующее международное уважение. Чтобы достичь этой цели, были представлены 15 ключевых изменений, которое помогут стать Венгрии экономически независимой страной.

"Нужна энергетическая самодостаточность, составляющей которой является то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", – сказал он.

Конкретно о поставщике политик распространяться не стал. Дополнительно он упомянул, что для страны важны демографический фактор и индустриализация, а также венгерским бизнесменам необходимо делать инвестиции в международные проекты, а после делать денежные вложения в Венгрию.

Это не первая подобная инициатива правительства Венгрии в последнее время. Так, недавно эта страна заключила историческое соглашение с Турцией по поставкам природного газа. Это соглашение стало первым по экспорту природного газа через трубопроводы в европейскую страну, у которой отсутствуют границы с Турцией.

Ранее мы писали, что Венгрия будет производить боевые дроны в сотрудничестве с Израилем и Германией.

Также "Курсор" сообщал, что Нетаниягу встретился с главным раввином Венгрии.

Помимо этого активист подарил стороннику путина Виктору Орбану детский гроб с интригующей подписью.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!