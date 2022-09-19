Угрожают расстрелом: солдатам рф запрещают отступать в Донецкой области

Украинская разведка перехватила очередной разговор, в котором один из командиров рф* просит напомнить военным о приказе №222.

Украинские военнослужащие продолжают отбивать атаки оккупантов и идут в наступление. Но солдатам рф запрещают покидать свои позиции в Донецкой области. Это стало известно из разговора, перехваченного украинской разведкой.

Запись представлена на Facebook-странице Главного управления Министерства обороны Украины.

Отмечается, что войска россии расширяют деятельность «заградительных отрядов» на Донбассе. Недавно захватчики попытались провести «контратаку» под Бахмутом, с этой целью они нанесли по украинским позициям артиллерийские удары. Но ВСУ дали ответ и начали продвигаться вперед, из-за чего оккупанты начали отступать с огневых позиций.

Но российское командование просит напомнить солдатам о приказе №222, который по информации украинской разведки, аналогичен приказу №227 от 28 июня 1942 года. Согласно документу, советским военнослужащим стреляли в спину, чтобы остановить отступление.

«Курсор» писал ранее, что украинские разведчики обнародовали очередной перехваченный разговор российских солдат. На записи солдат жалуется, что его побратимы его бросили, потому что испугались ВСУ.

Еще мы писали, что украинские военные опубликовали еще один перехваченный разговор российских солдат, которых свидетельствует о том, что армия рф подавлена и боится бойцов ВСУ, как огня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!