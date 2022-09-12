Перехват разговора: солдат рф плачет от бессилия своей армии и признается, что россияне боятся ВСУ

Российский захватчик в ходе телефонного разговора жалуется жене на отсутствие боеприпасов, поддержку с воздуха, необходимость воевать даже с ранениями и плачет от безысходности.

Это подтверждает перехваченный разговор СБУ.

Солдат рф* говорит, что они больше не в силах держать оборону. Он признает, что у украинцев очень сильное оружие по сравнению с армией рф. «Мы попросили поддержки авиации, нам сказали держать оборону самим», – рассказывает российский военный.

Сквозь слезы он жалуется, что нет ни сил, ни нервов: «У нас нет ни снарядов, ни оружия, ничего. Патронов осталось у всех по магазину».

Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако захватчик плачет и безнадежно отвечает: «Да кто знает когда эти самолеты… долетят ли они еще сюда. Четыре летело – не долетело, сбили».

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!