Украина будет в ЕС ‒ Зеленский

Украинский лидер рассказал, о чем беседовал с лидерами мировых государств.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по результатам саммита лидеров Евросоюза и заседания Европейского совета.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, «абсолютно справедливо» то, что Украина принимает участие в заседаниях лидеров ЕС. Он поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение, а также за то, что ЕС дал убежище украинцам, которые убежали от агрессии *россии.

«Сегодня в Брюсселе в честь украинского народа, нашего государства и украинских воинов раздавался наш национальный гимн и слова поддержки для Украины. Для Украины, которая борется и сможет защитить свою независимость, нашу общую европейскую свободу», ‒ заявил Зеленский.

Украинский лидер утверждает, что разговоры в Брюсселе были «вполне конкретными». По его словам, мировые лидеры беседовали о том, что «обеспечивает безопасность», «защищает жизнь», «гарантирует стабильность» и «возвращает справедливость». Зеленский добавил, что это полностью соответствует интересам Европы и Украины.

«Украинский язык звучит в дискуссиях президентов, глав правительств ЕС, в Европарламенте, это уже обеспечено. Мы сделаем это частью обычной европейской практики, когда Украина будет членом Европейского Союза», ‒ заявил Зеленский.

По словам президента Украины, во время саммита один из лидеров ЕС сказал, что длительный мир в Европе установится лишь тогда, когда «Украина победит и станет членом ЕС и НАТО». Также он призвал ввести новые санкции против россии, чтобы остановить ее террор.

Ранее «Курсор» писал, что посол Израиля назвал то, что «очень беспокоит» Иерусалим в войне Украины против россии.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!