В планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий — The Telegraph

Несмотря на обострение в последнее время на фронте в Украине, стоит ожидать, что ситуация развернется еще хуже в ближайшие дни и недели. Об этом в статье для The Telegraph пишет командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп.

И хотя Киев укрепляет свои позиции, в том числе с помощью современной техники, которую передали союзники, путин имеет преимущество в численности войск, отмечает командир. Он напомнил слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова, что рф мобилизовала значительно больше чем 300 тысяч солдат — возможно это будет полмиллиона новых бойцов.

Кемп подчеркнул, что запасы путина очень большие, учитывая круглосуточную работу российских заводов, которые производят военную мощь. Поэтому стоит обратить внимание на это, прежде чем надеяться на оптимистичные репортажи о том, что в россии заканчиваются артиллерийские снаряды.

Командир пехоты в отставке говорит: пока москва бросает в бой расходные войска, но придерживает артиллерийские снаряды и бронемашины, что важно для быстрого «блицкрига» путина.

«До сих пор на Западе был распространен нарратив, что Украина побеждает в войне, несмотря на бомбардировки ее крупных городов. Но реальность более сложная. По последним подсчетам, каждая из сторон понесла до 120 тысяч потерь. Это вряд ли признак триумфа для Украины», — заявил Кемп и отметил, что обещанная Киеву помощь вряд ли будет доставлена вовремя, чтобы повлиять на запланированную рф битву.

По его прогнозу, учитывая большие ресурсы и количество людей, москва сможет выдержать более высокий уровень потерь. Именно поэтому рф обычно демонстрирует лучший результат в затяжных войнах.

Напомним, внешняя разведка Эстонии опубликовала отчет, в котором говорится, почему путин уверен в победе рф над Украиной.

В то же время аналитики Института изучения войны сделали прогноз, что путин не готов к затяжной войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!