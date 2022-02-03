Украина обратилась к Израилю за помощью в обороне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что расчитывает на дипломатическую роль Израиля в конфликте с Россией и добавил, что его страна заинтересована в углублении оборонного сотрудничества.

Украина попросила Израиль о помощи в воздушной и киберзащите, сообщил министр иностранных дел Украины в среду.

Об этом пишет Algemeiner.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-конференции, что между двумя странами существует «очень глубокое сотрудничество» во время пресс-конференции.

«Мы также заинтересованы в углублении оборонного сотрудничества… в частности, в области противовоздушной обороны», — сказал Кулеба. «Мы бы приветствовали усилия Израиля играть дипломатическую роль между Украиной и Россией».

Между тем, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил в среду, что он не верит в то, что между Россией и Украиной произойдет насильственная конфронтация.

«На данный момент (израильская) оценка такова, что мы не видим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там начнется мировая война», — сказал Лапид в интервью. Он подчеркнул, что Израиль находится в сложной ситуации из-за больших еврейских общин как в России, так и в Украине.

«Мы обязаны действовать осторожно в отношении российско-украинского кризиса», — заявил Лапид.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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