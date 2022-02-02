Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу

Байден официально одобрил передвижение войск.

На прошлой неделе американские военные привели в боевую готовность около 8500 военнослужащих в Европе в случае необходимости на случай вторжение Россией в Украину.

На этой неделе Байден отправит около 2000 военнослужащих из США в Польшу и Германию. Wall Street Journal сообщил, что войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

Около 1000 военнослужащих будут переброшены из Германии в Румынию, на восточный фланг НАТО, ближайшем к России.

Американские войска, готовые к развертыванию на прошлой неделе, включают в себя дополнительные бригадные боевые группы, персонал тылового обеспечения, медицинскую поддержку, авиационную поддержку и войска, участвующие в миссиях по разведке и наблюдению.