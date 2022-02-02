Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу

17:13, Вчера
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Джо Байден фото
Джо Байден
Фото: Википедия

Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Пентагон, как ожидается, объявит в среду, что войска будут отправлены в ближайшие дни.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Байден официально одобрил передвижение войск.

На прошлой неделе американские военные привели в боевую готовность около 8500 военнослужащих в Европе в случае необходимости на случай вторжение Россией в Украину.

На этой неделе Байден отправит около 2000 военнослужащих из США в Польшу и Германию. Wall Street Journal сообщил, что войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

Около 1000 военнослужащих будут переброшены из Германии в Румынию, на восточный фланг НАТО, ближайшем к России.

Американские войска, готовые к развертыванию на прошлой неделе, включают в себя дополнительные бригадные боевые группы, персонал тылового обеспечения, медицинскую поддержку, авиационную поддержку и войска, участвующие в миссиях по разведке и наблюдению. 

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Зеленский заявил, что конфликт с Россией будет означать полномасштабную войну в Европе. Зеленский заявил, что Украина ответственно подходит к Минскому соглашению о прекращении огня и войны на востоке Украины, однако Россия постоянно нарушала условия соглашения.

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Автор материала:
Кати Адхам
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