Украина объявила в розыск медведева и захарову: в кремле уже отреагировали

Зампреда совета безопасности рф и пресс-секретаря мида страны-агрессора подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего президента россии*, зампредседателя совета безопасности рф дмитрия медведева и пресс-секретаря министерства иностранных дел страны-агрессора Марию Захарову.

Об этом сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что медведева объявили в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса). Такие действия в Украине наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет и возможной с конфискацией имущества.

Захарову объявили в розыск по той же 110-й статье, но ч.3. Согласно украинскому законодательству, ей грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет либо пожизненное заключение с возможной конфискацией имущества.

Тем временем председатель следственного комитета (ск) россии александр бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности медведева.

«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону. В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — сообщается в Telegram-канале ск.

Как сообщал Курсор, зампред совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что Украина всегда будет представлять россии явную угрозу.

Также Курсор сообщал о том, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!