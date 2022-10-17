Украина освободила из плена 108 женщин

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о первом полностью женском обмене военнопленных, в рамках которого удалось вернуть 108 женщин.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских», – сообщил Ермак.

Среди освобожденных были женщины, которые были незаконно помещены в тюрьму на временно оккупированных территориях еще до широкомасштабного вторжения, начатого *россией в феврале. В частности, некоторые из них в 2019 году были в заключении за «слишком проукраинскую позицию», выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманный «шпионаж» и «терроризм».

По словам Ермака, это был нервным момент, со многими деталями и моментами, которые могли повлиять на процесс. При подобных обменах всегда существуют огромные риски, которые просчитывают с самой подготовки и вплоть до финала.

«Права на ошибку нет. Есть задача Президента вернуть всех и от четких действий команды зависит, чтобы наши люди были дома. Я был уверен в результате, потому что наш алгоритм действий хорошо просчитан, и обменом занимается лучшая команда», – добавил он.

Руководитель ОПУ рассказал, что все девушки пройдет медицинское освидетельствование и реабилитацию. Их ждет восстановление, встречи с родными и детьми. Ермак поблагодарил Координационный штаб по обращению с военнопленными и всех причастных за «отличную работу». Также он добавил, что «Украине не оставит никого, потому что украинцы – это самая высокая ценность государства».

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