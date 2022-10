Илон Маск снова кошмарит мир ядерной войной в случае возвращения Крыма Украине

«Если россия* окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по россии ー они нанесут ядерный удар по нам, и начнется Третья мировая война»,, — написал Маск.

Он добавил, что россия воспринимает Крым исключительно как свою территорию, «нравится это кому-то или нет».

По словам Маска, потеря Крыма для россии сравнима с потерей базы американских ВМС в Перл-Харборе на Гавайях для США, поскольку украинский полуостров имеет «решающее значение для национальной безопасности россии».

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.

We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?

If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022