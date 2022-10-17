Илон Маск снова кошмарит мир ядерной войной в случае возвращения Крыма Украине

По словам миллиардера, «если мы нанесем ядерный удар по россии ー они нанесут ядерный удар по нам, и начнется Третья мировая война».

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск сравнил Крым с Перл-Харбором. В своем Twitter американский миллиардер заявил, что возвращение Украиной Крыма закончится ядерной войной.

«Если россия* окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отсекали россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по россии ー они нанесут ядерный удар по нам, и начнется Третья мировая война»,, — написал Маск.

Он добавил, что россия воспринимает Крым исключительно как свою территорию, «нравится это кому-то или нет».

По словам Маска, потеря Крыма для россии сравнима с потерей базы американских ВМС в Перл-Харборе на Гавайях для США, поскольку украинский полуостров имеет «решающее значение для национальной безопасности россии».

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter. We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose? If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Как сообщал Курсор, накануне Илон Маск заявил, что его спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины.

«Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал бизнесмен.

Ранее Курсор информировал о том, что 3 октября основатель и гендиректор SpaceX сделал ряд скандальных заявлений о войне россии в Украине. Так, Маск сказал, что эта ситуация может завершиться ядерной войной, хоть это развитие событий он считает маловероятным.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска, который предложил способы завершения войны. Украинский лидер предложил пользователям соцсети Twitter принять участие в опросе «Какой Илон Маск вам нравится больше?», где представлены два варианта ответов: «Тот, что поддерживает Украину», и «Тот, что поддерживает россию».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!