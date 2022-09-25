Украина получила системы ПВО NASAMS

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS, а также добавил, что «этого даже близко недостаточно».

Украинский лидер поделился этой информацией в интервью американским журналистам.

Об этом сообщает «УНИАН«.

Отметим, что NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) является передвижным норвежским зенитным ракетным комплексом, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплекс разработала норвежская фирма Kongsberg Defence&Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon. Он должен был заменить комплексы и предназначен Improved Hawk вооруженных сил Норвегии. Это ПВО стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования.

Также существует NASAMS 2, являющийся обновленной версией системы, способной использовать Link 16. По состоянию на 2022 год последняя модификация – NASAMS 3, которую приняли на вооружение в 2019 году. Благодаря ей осуществляет запуск ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder и IRIS-T SLS и ракеты увеличенной дальности AIM-120 AMRAAM-ER, а также она является мобильной переносной пусковой установкой.

Ранее мы рассказывали, что Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. Курс лечения предполагает протезирование и реабилитацию, а организацией доставки раненых занялись посольство Израиля в Украине, центр МАШАВ и минздрав Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что главный правозащитник *рф валерий фадеев солгал о повальном призыве в ЦАХАЛ новых репатриантов.

Помимо этого, стало известно, что россия применяет в Украине отравляющие вещества.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!