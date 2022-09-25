Россия применяет в Украине отравляющие вещества: подробности

Газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

Российские оккупационные силы применяют против украинских военных газовые гранаты К-51.

По данным Оперативного командования «Юг», оккупанты сбрасывают с беспилотников эти гранаты на украинские боевые позиции.

Эту информацию москва* еще не комментировала.

Однако, в свою очередь, ранее минобороны рф обвинило Киев в применении отравляющих веществ против российских военных, находившихся на территории оккупированной Запорожской области Украины.

Оккупанты вчера сбросила на боевые позиции ВСУ контейнеры с ядовитым веществом — вероятно, хлорпикриновую гранату К-51

Как сообщили в ОК «Юг», жертв нет.

По конвенции применение этого вещества запрещено pic.twitter.com/7JkWQP2YFk — Odessa Times (@Odessa_Times) September 24, 2022

Украина не впервые сообщает о вероятном применении ядовитого вещества российскими войсками. В частности, в апреле защитники Мариуполя из полка «Азов» заявили, что российские военные сбросили с беспилотника ядовитое вещество неизвестного происхождения на украинских военных.

Также следует отметить, что газовые гранаты К-51 активно применялись российскими силами во время боев за Донецкий аэропорт в 2015 году.

К-51

Специальная газовая граната К-51 разработана в конце 1970-х годов в Советском союзе.

Граната имела корпус из жесткого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия.

Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, поскольку создавалось для военных и специальных служб.

После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты, горевшее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Попавший в облако газа противник без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи заполняются слизью.

Ранее мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!