Украина: российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал

Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Армия Украины заявляет, что больница в Харькове подвергается нападению российских войск, вторгшихся в город.

«Российские воздушно-десантные войска высадились в Харькове… и атаковали местную больницу», — говорится в заявлении армии в приложении для обмена сообщениями Telegram. «Продолжается бой между захватчиками и украинцами».

Харьков, в основном русскоязычный город вблизи российской границы, имеет население около 1,4 миллиона человек. Он стал целью российских войск с тех пор, как президент Владимир Путин начал вторжение в Украину в прошлый четверг.

В Херсоне, где во вторник чиновники сообщили о российских блокпостах, окружающих город, российские силы взяли под контроль железнодорожный вокзал и порт в течение ночи, сообщили местные СМИ со ссылкой на мэра города Игоря Колыхаева.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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