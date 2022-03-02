Российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове

Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

В Харькове российские военные осуществили очередное военное преступление. Они нанесли ракетный удар по зданию экономического факультета университета имени Каразина. Он находится прямо напротив здания местного областного Управления полиции.

Об этом сообщили на телеграм-канале Реальная война.

Очевидцы уже публикуют видео с места событий. На них можно увидеть последствия ракетного удара.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Apple остановила продажу всей техники в России и ограничила работу Apple Pay.

Кроме того, мы писали, что в Хайфе и Беэр-Шеве прошли митинги в поддержку Украины.

Еще напомним, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

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