Украина прекратила сотрудничество с рф в сфере атомной энергетики

Соглашение о научно-техническом и экономическом сотрудничестве между государствами действовало с 1993 года.

Действие Соглашения между правительством Украины и правительством российской федерации* о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, подписанного 14 января 1993 года в москве, остановлено.

О соответствующем решении Кабинета министров Украины в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Он также проинформировал о том, что другим своим решением украинское правительство определило уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения, Государственную инспекцию ядерного регулирования.

«Внесены соответствующие изменения в Положение о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Порядок функционирования государственной системы физической защиты», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает член так называемого «совета» Владимир Рогов.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!