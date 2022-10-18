Украина признала суверенитет Ичкерии

В документе, в частности, осуждается совершение геноцида против чеченского народа и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которая является «временно оккупированной территорией россии в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава Организации Объединенных Наций».

Как известно, Ичкерия — это самопровозглашенное государственное образование, которое появилось после распада ссср. Республика была ликвидирована после ее силового включения в состав россии в 2000 году.

Как сообщал Курсор, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский обратился по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».