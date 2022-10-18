Украина признала суверенитет Ичкерии

Верховная рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной российской федерацией*.
За соответствующее постановление проголосовали 287 членов украинского парламента.
В документе, в частности, осуждается совершение геноцида против чеченского народа и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, которая является «временно оккупированной территорией россии в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава Организации Объединенных Наций».
Как известно, Ичкерия — это самопровозглашенное государственное образование, которое появилось после распада ссср. Республика была ликвидирована после ее силового включения в состав россии в 2000 году.
Как сообщал Курсор, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский обратился по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».
По словам украинского лидера, представителям коренных народов нужно отстаивать свою свободу на улицах и площадях, чтобы потом не воевать в горах и лесах «за право жить».
«Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны россии, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого!», – заявил Зеленский.
Также Курсор информировал о том, что россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!