Россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии

Россия ищет способы, как формально обосновать возможное участие в войне с Украиной белорусских войск.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сейчас россия* ищет какие-то формально-юридические основания, чтобы подвести под это.

В свою очередь, директор Департамента охраны государственной границы Администрации Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Леонид Баран отметил, что от украинской разведки и других ведомств есть информация, «что подавляющее большинство вступать непосредственно в войну с Украиной военнослужащих беларуси, а тем более пограничного ведомства беларуси, не должны».

Ранее Курсор писал, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!