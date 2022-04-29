Украина: россия понесла колоссальные потери

Офис президента Зеленского также сообщил, что россия продолжает обстреливать линию фронта в Донецкой области на востоке Украины, подвергая украинские силы артиллерийским, ракетным и бомбовым ударам.

Продолжающаяся война между россией* и Украиной привела к огромным потерям с обеих сторон, заявила в пятницу Украина, утверждая, что российские военные понесли больше потерь, чем киевские.

Советник президента Украины Владимир Зеленский в пятницу утром признал, что Украина понесла «серьезные потери» в ходе войны, но заявил, что российские потери были «колоссальными».

«У нас серьезные потери, но потери россиян намного, намного больше… У них колоссальные потери», — сказал советник президента Алексей Арестович.

Арестович также признал, что за последнюю неделю россии удалось захватить дополнительные территории и города, но подчеркнул, что успехи Москвы были пирровыми, что привело к большим потерям для российских военных.

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.