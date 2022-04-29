Украина: россия понесла колоссальные потери

Продолжающаяся война между россией* и Украиной привела к огромным потерям с обеих сторон, заявила в пятницу Украина, утверждая, что российские военные понесли больше потерь, чем киевские.
Советник президента Украины Владимир Зеленский в пятницу утром признал, что Украина понесла «серьезные потери» в ходе войны, но заявил, что российские потери были «колоссальными».
«У нас серьезные потери, но потери россиян намного, намного больше… У них колоссальные потери», — сказал советник президента Алексей Арестович.
Арестович также признал, что за последнюю неделю россии удалось захватить дополнительные территории и города, но подчеркнул, что успехи Москвы были пирровыми, что привело к большим потерям для российских военных.
Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!