Украина: Солдаты рф продают информацию о расположении своих войск

Украинская разведка опубликовала перехват разговора российской девушки с солдатом, в ходе которого она рассказала о том, как один из полковников сдал иностранным службам информацию о расположении войск рф.

Российские военные продают информацию о расположении своих войск иностранным шпионам. Об этом говорится в новом перехвате разговора оккупантов, сообщает разведка Украины.

«Сдали 31-ю бригаду. Не всю, а какую-то роту. Недавно привезли 76 человек. Сдал свой же. Полковник Матковский. Я потом общалась с офицером ФСБ из Самары, моим знакомым. Он говорит, что да. Все это правда. На его счету нашли 17 миллионов», — сказала девушка в разговоре с российским солдатом.

В ходе разговора сам военнослужащий подтвердил информацию о сдаче расположения. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно атаковали их позиции в течение последних недель.