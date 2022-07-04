Украина: Солдаты рф продают информацию о расположении своих войск

Российские военные продают информацию о расположении своих войск иностранным шпионам. Об этом говорится в новом перехвате разговора оккупантов, сообщает разведка Украины.
«Сдали 31-ю бригаду. Не всю, а какую-то роту. Недавно привезли 76 человек. Сдал свой же. Полковник Матковский. Я потом общалась с офицером ФСБ из Самары, моим знакомым. Он говорит, что да. Все это правда. На его счету нашли 17 миллионов», — сказала девушка в разговоре с российским солдатом.
В ходе разговора сам военнослужащий подтвердил информацию о сдаче расположения. По его словам, Вооруженные силы Украины постоянно атаковали их позиции в течение последних недель.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!