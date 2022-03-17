Украина сообщила о новых российских авиаударах по Мариуполю

Украина утверждает, что российские войска все чаще прибегают к артиллерии и авиаударам, поскольку их наземное продвижение затормозилось.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщает, что сегодня рано утром россия* нанесла новые авиаудары по осажденному портовому городу Мариуполю.

Офис Зеленского не сообщил о жертвах в результате последних ударов. Обстрелы происходят на фоне спасательных работ в городе после того, как вчера в результате российского авиаудара был разрушен театр, в котором укрывались сотни людей.

«Люди бегут из Мариуполя самостоятельно, используя свой транспорт», — заявили в офисе Зеленского, добавив, что «риск смерти остается высоким».

Офис президента также сообщает об артиллерийских и авиаударах по всей стране в течение ночи, в том числе в пригородах Киева — Калиновке и Броварах.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!