Украина вернула из российского плена десятки военных

В День Вооруженных Сил Украины домой возвращаются 60 воинов ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Во вторник, 6 декабря, прошел очередной обмен пленными между Украиной и россией*. Домой вернулись 60 украинских военных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Очередной успешный обмен пленными. Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ — 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы. За это, в том числе, воюют наши ВСУ – продолжается битва за жизнь. Героев уже ждут дома родные, которые так долго представляли себе этот миг счастья», — написал Ермак.

Как сообщал Курсор, в начале ноября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и россией. Тогда удалось освободить 107 украинских воинов. Среди них – 74 бойца, защищавших «Азовсталь».

Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, реабилитацию, психологическую и социальную поддержку. По словам Ермака, некоторые являются добровольцами, которые летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

Также Курсор информировал о том, что 23 ноября между Украиной и российской федерацией прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан. Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного бойца ВСУ, а также одного гражданского, у которого ампутированная нога.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!