Украина вернула из российского плена еще 35 военных

В среду, 23 ноября, между Украиной и российской федерацией* прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей — одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных — ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на «Азовстале», а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения», — уточнил Ермак.

Он отметил, что всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного бойца ВСУ, а также одного гражданского, у которого ампутированная нога.

Как сообщал Курсор, 3 ноября Украина и россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 107 украинских воинов. Среди них – 74 бойца, защищавших «Азовсталь».

Освобожденным оказали квалифицированную медицинскую помощь, реабилитацию, психологическую и социальную поддержку. Некоторые являются добровольцами, которые летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

Также Кусрор информировал о том, что российский пленный из новосибирска попросил обменять его на похищенного из херсонского зоопарка енота.