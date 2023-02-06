Украина выдвигает ряд требований к Израилю перед визитом Коэна в Киев — СМИ

Украина заявила, что потребует от Израиля публично осудить россию* перед визитом министра иностранных дел Эли Кооэна.

Украина направила Израилю ряд запросов в рамках подготовки к предстоящему визиту министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, первым из которых является запрос о четком публичном заявлении против вторжения россии в Украину и в поддержку территориальной целостности Украины

Об этом сообщает The Times of Israel.

Запросы, которые также включают в себя выражение поддержки территориальной целостности страны, лечения в Израиле и разработки противоракетных технологий, не соответствуют предыдущим запросам Киева в отношении оборонительного вооружения, но все же могут заставить правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу в неудобное положение, пытаясь лавировать между воюющими союзниками.

Ожидается, что Коэн посетит Киев где-то на этой неделе для повторного открытия посольства Израиля, став первым министром иностранных дел ближневосточной страны, посетившим украинскую столицу с тех пор, как почти год назад началось вторжение.

Украинский чиновник, которого цитирует издание Walla, заявил, что возможная встреча Коэна с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Киева.

«Президент не будет встречаться с Коэном для фотосессии», — сказал украинский чиновник.

Тем не менее, израильский чиновник предсказал, что они все же встретятся. Коэн также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В Walla со ссылкой на неназванных официальных лиц обеих стран заявили, что среди запросов Киева есть кредит стране на 500 млн долларов. Согласно отчету, запрос уже был отклонен предыдущим правительством, и Коэн готов предложить только десятую часть этой суммы.

Украина хочет, чтобы Израиль доставил сотни раненых солдат и гражданских лиц в Израиль для лечения, и просят новое правительство взять на себя обязательство продолжать планы по разработке системы раннего предупреждения о ракетном нападении для предупреждения гражданских лиц о приближающихся атаках (проект, предпринятый предыдущей израильской администрацией).

Киев неоднократно обращался к Израилю с просьбой предоставить противоракетные батареи «Железный купол», чтобы сбивать приближающиеся ракеты, но Израиль отказывался предоставить оборонительное вооружение Украине, опасаясь ответных действий со стороны рф.

Также в списке требований было желание Украины, чтобы Иерусалим поддержал мирное предложение из 10 пунктов, представленное Зеленским в декабре 2022 года. План включает призыв к москве полностью признать территориальную целостность Украины и вывести все российские войска с украинской земли. Публичная поддержка плана может привести к дальнейшим разногласиям между Израилем и москвой, даже несмотря на то, что правительство Нетаниягу стремилось сбалансировать отношения, обратившись к рф..

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине – СМИ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину «военные вещи», но он хочет быть осторожным, чтобы не спровоцировать рф.

Чуть ранее военный эксперт прокомментировал заявление Израиля относительно «Железного купола».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!