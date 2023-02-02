Эксперт прокомментировал заявление Израиля относительно «Железного купола»

Чтобы использовать эту систему в Украине, нужно учитывать определенные нюансы.

Недавно правительство Израиля заявило о том, что рассматривает возможность предоставления Украине не только гуманитарной, но и другого вида помощи, в частности намекнуло на передачу системы «Железного купола». Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что это уже выход на новый, более качественный уровень помощи со стороны Израиля.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, чтобы использовать такую систему на территории Украины, нужно учитывать определенные нюансы, в частности, что она работает против реактивной артиллерии, но требуется большое количество ракет и что есть вопросы по интегрированности с Patriot и NASAMS в общую систему ПВО.

Также Александр Мусиенко считает, что Израиль может предложить в качестве помощи не только «Железный купол», но еще и ракеты, радары, дроны и средства связи для украинских военных.

По его словам, есть множество точек взаимодействия, которые важны, как для Украины, так и для Израиля. Теперь украинской стороне остается только ожидать решения от правительства страны.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация*, которая почти год продолжает войну против Украины, предостерегла Израиль от поставок оружия ВСУ после того, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает военную помощь Киеву и готов выступить посредником в конфликте между странами.

Еще мы писали, что Украина в рамках гуманитарной помощи получила от Израиля три бронированные медицинские машины «скорой» помощи.

Напомним, что Израиль передает Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах.

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