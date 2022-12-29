В Беларуси упала ракета: Лукашенко сделал заявление

Ряд СМИ сообщают, что в Брестской области Беларуси упала или была сбита ракета.

Согласно сообщению Белорусский Гаюн, останки ракеты были обнаружены сегодня возле села Горбаха. Инцидент произошел сегодня утром недалеко от села Горбаха. ПВО сбили ракету. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Местные паблики пишут, что ракета была обнаружена в поле. Сообщается, что это, возможно, часть ракеты от ЗРК «С-300».

Также про ракеты написал Telegram-канал «пул первого», который близок к самопровозглашенному президенту РБ Александру Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко немедленно проинформировали о «падении украинской ракеты на территории Беларуси».

Сейчас на месте обнаружения ракеты работает группа военных и следователей, которые проводят ряд мероприятий.

«Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Причины падения устанавливаются», — говорят в окружении Лукашенко.

Кроме этого, на данный момент власти Беларуси изучают две основные версии инцидента: залет ракеты на территорию Беларуси и сбитие ракеты в результате работы систем ПВО Беларуси.

Ранее Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Напомним, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.