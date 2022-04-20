Украина заявила, что российские обстрелы Мариуполя не дали возможности провести эвакуацию

Эвакуация женщин и детей, остающихся заложниками в осажденном городе Мариуполь, опять сорвана обстрелами российской армии. Сообщается, что завтра Украина продолжит переговоры о спасении людей.

Запланированная на сегодня эвакуация мирных граждан из украинского города Мариуполя, который постоянно бомбится войсками рф* на протяжении двух месяцев, снова провалились из-за российских обстрелов.

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила: «К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал, как планировалось».

Верещук обвинила войска оккупационной армии в том, что они не обеспечили временное прекращение огня, о котором были достигнуты соглашения, поскольку не контролировали свои собственные войска на местах.

Украина сделала все необходимое, подготовила эвакуационные автобусы, наполненные гуманитарным грузом, но они были остановлены по дороге к Мариуполю без возможности дальнейшего проезда. Россия проигнорировала соглашение о коридоре, и наоборот, усилила обстрелы города и комбината «Азовсталь», где в подвалах прячутся тысячи женщин и детей.

Ранее «Курсор»сообщал, что сегодня армия рф начала геноцид против мирных жителей украинского Мариуполя. Войска рф блокируют Мариуполь уже полтора месяца. Мирные жители все это время живут под обстрелами и бомбежками, не имея возможности покинуть город, превратившийся в руины.

Также мы писали, что Зеленский предложил обмен российских военнопленных на эвакуацию жителей и защитников Мариуполя. Президент Украины предложил обменять пленных солдат захватнической армии рф на выход женщин, детей и защитников Мариуполя из осажденного города.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!