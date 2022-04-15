В Мариуполе запрещают хоронить погибших: россияне проводят новые «зачистки»

В Мариуполе, который находится в блокаде, войска россии* проводят эксгумацию тел, которые ранее были похоронены во дворах жилых домов.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Мариупольского городского совета.

В Горсовете заявили, что россияне запрещают захоронения убитых ими же людей.

«В каждом дворе поставили своего надзирателя, который не дает возможности жителям города придать земли своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела, неизвестно», — говорится в сообщении.

В Горсовете предполагают, что таки образом россияне хотят замести следы своих военных преступлений в Мариуполе.

«Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе», — добавили в Горсовете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский войска используют мобильные крематории, чтобы уничтожать тела украинцев.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько будет стоит восстановление Мариуполя. Глава Мариуполя заявил, что российские оккупанты за полтора месяца осады города ракетными обстрелами уничтожили почти половину всех многоэтажек.

Курсор ранее писал, что власти Мариуполя прокомментировали возможную химическую атаку. Заместитель мэра Мариуполя и глава Донецкой ОГА высказали разные версии произошедшего вчера в Мариуполе — один заявил, что это точно была химическая атака, а второй сообщил, что сейчас нельзя точно классифицировать эту атаку как химическую.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Напомним, что в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!