Переговоры в Беларуси: Украина требует выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса

В Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник Зеленского Арестович назвал одно из требований Украины.

Украинская делегация требует на переговорах в Беларуси выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

Арестович также сказал, что на данный момент украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои начались утром, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.

«Боже мой, знали бы вы, как мы их с утра под Киевом метелим. По подтвержденным оценкам, к 14:00 было уничтожено и повреждено свыше 200 единиц различной техники на направлениях трассы Ирпень-Житомир», — отметил Арестович.

Напомним, что российско-израильский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной в рамках усилий по прекращению войны, передает The Jerusalem Post.

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