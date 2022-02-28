Абрамович помогает в переговорах между Россией и Украиной в Беларуси — СМИ

Российско-израильский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» ответил на просьбу украинских властей помочь в переговорах между Россией и Украиной.

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной в рамках усилий по прекращению войны, передает The Jerusalem Post.

Украинцы попросили Абрамовича помочь в проведении переговоров, и он отправился в Беларусь, чтобы принять участие в переговорах.

Делегации из России и Украины прибыли в белорусский город Гомель в воскресенье и начали переговоры, направленные на поиск способа прекращения войны в Украине. Абрамович имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и России.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать конкретно участие Абрамовича в переговорах, но сказал, что «мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния».

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