Абрамович помогает в переговорах между Россией и Украиной в Беларуси — СМИ

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах между Россией и Украиной в рамках усилий по прекращению войны, передает The Jerusalem Post.
Украинцы попросили Абрамовича помочь в проведении переговоров, и он отправился в Беларусь, чтобы принять участие в переговорах.
Делегации из России и Украины прибыли в белорусский город Гомель в воскресенье и начали переговоры, направленные на поиск способа прекращения войны в Украине. Абрамович имеет тесные связи с еврейскими общинами Украины и России.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать конкретно участие Абрамовича в переговорах, но сказал, что «мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния».
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