Украинская разведка сообщила, что кремль усиливает контроль над призывниками

В российской федерации* вводят тотальный контроль над военнообязанными, для этого создается единая электронная база, в которую внесут все действующие документы военного учета и архивы военкоматов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

С помощью этой системы кремль будет контролировать лиц, подлежащих мобилизации. В ней объединят данные МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы «Мигрант» (для контроля за лицами, желающими изменить гражданство), ГИБДД, СНИЛС, Роскадастра, Росрегистра, ИНН и клиентские базы мобильных операторов.

В украинской разведке говорят, что система должна заработать в следующем году и она обеспечит рф полный контроль над мужчинами призывного возраста, в частности не проживающими по месту регистрации. То есть военнообязанный получит повестку даже в случае невозможности физического контакта, например, в форме электронного письма или сообщения в социальной сети.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам рф будет сложно выехать за пределы государства без специального разрешения. Также им ограничат возможность использования государственных услуг и сервисов. Военнообязанным даже в случае необходимости могут заблокировать счета и доступ к платежным системам.

«Курсор» писал ранее, что на территории россии готовятся к новой волне мобилизации, которая запланирована на январь-февраль следующего года.

Еще мы писали, что в ростовской области (рф) мужчин начали мобилизовать под видом «добровольцев», но делают это вопреки их желанию.