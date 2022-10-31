В россии мужчину против его воли записали «добровольцем» на войну в Украине

В Ростовской области (*рф) мужчин начали мобилизовать под видом «добровольцев», но делают это вопреки их желанию.

Об этом сообщает «Можем объяснить».

К журналистам обратился 35-летний мужчина, который сказал, что 27 октября он получил повестку, где было сказано, что он обязан явиться в военкомат. Призывник полагал, что нужно посетить учреждение для прояснения ситуации, но там ему сказали, что «уже записали его добровольцем».

«Я решил сходить, раз шойгу объявил об окончании мобилизации. Когда пришел, задал вопрос, мол, мобилизацию отменили и я могу быть свободен? Они что-то полчаса выясняли и в итоге сообщили, что уже записали меня добровольцем. Я такого согласия не давал», – рассказал он.

Сотрудники военного комиссариата заявили, что «ничем не могут помочь», и приказали ему явиться с вещами 2 ноября, в среду.

Отметим, что это произошло после того, как глава минобороны рф объявил о выполнении плана призыва. Так, 28 октября шойгу на встрече с путиным сказал, что необходимые для отправки на фронт 300 тысяч человек уже набрали, а 218 тысяч уже тренируются на полигонах.

Однако, кремлевский диктатор так и не подписал указ о прекращении мобилизации, несмотря на заявления чиновников. Ранее мы рассказывали, что что у пресс-секретарь президента рф дмитрия пескова спросили, может ли минобороны направить новые мобилизационные задачи в регионы, то есть возобновить призыв по мобилизации. Он ответил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на заявление министра обороны, а также добавил, что «мы проинформируем вас дополнительно«.

Также «Курсор» сообщал, что в россии мобилизовали мужчину, являющегося единственным детским нейрохирургом на два города.

Помимо этого, по информации разведки Британии, рф отправляет мобилизованных на фронт с оружием 1950-х годов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!