В рф начали проводить подготовку к новой волне мобилизации

Российская федерация продолжает попытки захвата украинских территорий и ежедневно теряет большое количество личного состава и техники. Военных не хватает, поэтому страна-агрессор начала подготовительные мероприятия для нового призыва.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины на своей странице в Facebook.

Согласно информации ведомства, на территории россии готовятся к новой волне мобилизации, которая запланирована на январь-февраль следующего года. А еще для пополнения рядом своей армии в подразделениях российских войск в первом квартале 2023 года запланирован досрочный выпуск курсантов из вузов.

Отметим, что российские войска продолжают атаковать ВСУ на Донбассе и ведут оборонительные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация призывает на службу людей, имеющих серьезные физические недостатки.

Еще мы писали, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта со знакомым, во время которого он рассказал, что солдаты рф боятся наступления ВСУ на Донбассе и испытывают проблемы с продуктами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас не видит причин, чтобы вступать с россией в переговорный процесс, но он допускает, что это возможно, если страна-агрессор выполнит три условия.