Украинская разведка узнала, сколько дронов Иран вскоре отправит рф

Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем в порт Астрахань.

Иран продолжает поддерживать российскую федерацию* в войне против Украины и поставляет ей дроны-камикадзе. Вскоре стране-агрессору отправят новую партию ударных беспилотных летальных аппаратов.

Об этом на Telegram-канале сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Иран в начале ноября отправит россие партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Их отправят в разобранном состоянии Каспийским морем в порт Астрахань.

Разведчики говорят, что на территории российской федерации их соберут, перекрасят и нанесут свою маркировку, в частности «Герань-2».

Известно, что впервые иранские дроны-камикадзе против Украины российские захватчики применили 13 сентября текущего года. Украинским защитникам удалось сбить более 300 таких беспилотников.

«Курсор» писал ранее, что 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили дроны-камикадзе. Утром в столице Украины было зафиксировано 4 «прилета». Один из БПЛА попал в жилой дом.

Еще мы писали, что иранские дроны-камикадзе повреждают жилые дома и объекты критической инфраструктуры, поэтому Украине нужна срочная защита от этих беспилотников. Пока она не получит необходимую технику от западных партнеров, «Шахидов» можно сбивать и другими способами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!