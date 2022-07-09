Украинские бойцы показали, как легко и красиво уничтожают российскую технику под Харьковом

Украинские военные продолжают ликвидировать российских солдат и их технику на всех направлениях фронта. На сей раз россияне недосчитались плавучих бронетранспортеров МТЛБ и танков вблизи Харькова.

Войска рф* продолжают отчаянные попытки подобраться поближе к Харькову. Но теряют там множество техники и солдат. Украинские военнослужащие показали, как артиллерия ВСУ превратила в металлолом несколько единиц военной техники противника.

Видео опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Кадры филигранной работы военных ВСУ разлетелись по всем соцсетям. На них можно рассмотреть, как артиллеристы огнем непрямой наводкой уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ, вражеский танк и грузовик «КамАЗ» с боеприпасами.