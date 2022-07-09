Украинские бойцы показали, как легко и красиво уничтожают российскую технику под Харьковом

19:49, Сегодня
Новости СНГ, Политика, Происшествия
танк рф фото
Фото: depositphotos.com

Украинские военные продолжают ликвидировать российских солдат и их технику на всех направлениях фронта. На сей раз россияне недосчитались плавучих бронетранспортеров МТЛБ и танков вблизи Харькова.

Войска рф* продолжают отчаянные попытки подобраться поближе к Харькову. Но теряют там множество техники и солдат. Украинские военнослужащие показали, как артиллерия ВСУ превратила в металлолом несколько единиц военной техники противника.

Видео опубликовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Кадры филигранной работы военных ВСУ разлетелись по всем соцсетям. На них можно рассмотреть, как артиллеристы огнем непрямой наводкой уничтожили плавучий бронетранспортер МТЛБ, вражеский танк и грузовик «КамАЗ» с боеприпасами.

Отметим также, что в сводке Генерального штаба ВСУ от 9 июля сообщается на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Но украинские воины в очередной раз отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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