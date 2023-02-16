Украинские бойцы показали, как уничтожили редкую бронемашину рф: яркие кадры

В боях под Бахмутом россияне лишаются огромного количества техники и живой силы.

Украинские военные продолжают держать оборону под Бахмутом, несмотря на возросшее давление войск рф. Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед, буквально забрасывая украинцев «пушечным мясом». В одном из недавних боев артиллеристы третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили редкую русскую бронемашину «Штурм-С». Кадры этого события выложили в сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Как говорится в подписи к видео, удачную атаку выполнили воины подразделения «Команда Выстрел», отработала украинская «Мста-С».

Добавим, что российские войска несут в Украине огромные потери на всех направлениях фронта. По данным на утро четверг, 16 февраля, украинские военные ликвидировали только за минувшие сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 140 460 военных. Также украинские защитники уничтожили 3296 вражеских танков (+6 единиц за сутки), боевых бронированных машин – 6517 (+10), артиллерийских систем – 2306 (+3), РСЗО – 466 (+0), средств ПВО – 239 (+3), самолет – 298 (+0), вертолетов – 287 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1), крылатых ракет – 857 (+0), кораблей / катеров – 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6), специальной техники – 219 (+0).

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.