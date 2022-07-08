Украинские бойцы показали, как зачищают окрестности Харькова от солдат рф: «Враг горит на нашей земле»

Об этом сообщает в Телеграме Госпогранслужба.
Как отмечают бойцы ВСУ, для них сейчас крайне важно оттеснить российских захватчиков как можно дальше, чтобы вражеская артиллерия не могла добивать до Харькова. Пока им это удается, а после боев бойцы сводного пограничного отряда зачищают территорию.
Отметим также, что армия рф несет в Украине огромные потери. Так, украинские защитники по состоянию на утро 8 июля ликвидировали около 36 900 российских военных. И это только официально подтвержденные факты, реальное число убитых оккупантов может быть куда выше.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!