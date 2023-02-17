Украинские бойцы показали «ночное сафари» на российских захватчиков

Министерство обороны Украины распространило видео 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Белинского, на котором зафиксирован огонь по вражеским позициям.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Борьбу с захватчиками из рф*, которая запечатлена на видео, бойцы в шутку называют «ночным сафари» на оккупантов. На видео с воздуха видно, как снаряды падают на позиции военных рф.

Ранее британская разведка рассказала, что минобороны рф и силы частных военных компаний (ПВК), вероятно, понесли потери от 175 до 200 тысяч личного состава с начала вторжения в Украину. Среди них, вероятно, примерно 40 – 60 тыс. убитых. Как отмечается, с сентября 2022 года, когда была введена «частичная мобилизация» в россии, количество потерь у россиян значительно возросло. По современным меркам эти цифры свидетельствуют о высоком соотношении погибших личного состава и раненых. Почти, наверное, это связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большинства российских подразделений.

Украинский Генштаб приводит другие цифры, говоря о потерях россиян. По их данным, с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла не менее 141 260 своих военных.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.