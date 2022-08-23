Украинские бойцы уничтожили вертолет рф стоимостью 16 млн долларов

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику российской федерации*, в частности ее авиацию. Сегодня они атаковали еще одну «птичку» оккупантов.

Украинские военные на Донбассе уничтожили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», стоимость которого оценивают в 16 миллионов долларов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Группировки Объединенных Сил Украины.

Российскую «птичку» подразделение зенитно-ракетных войск Сил обороны востока атаковало сегодня, 23 августа, в День Государственного Флага Украины.

Отметим, что вертолет Ка-52, который попал под удар ВСУ, является российским разведывательно-ударным вертолетом нового поколения. Он предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, воздушных целей и живой силы.

С начала полномасштабной войны россия начала применять эти вертолеты для обстрелов украинских позиций. Уже зафиксировано несколько случаев уничтожения «Аллигатора» Вооруженными силами Украины.

«Курсор» писал ранее, что украинские военнослужащие уничтожили уникальный российский вертолет Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного вертолета Ми-28. Вертолет был разработан для российского военного командования.

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