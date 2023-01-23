Украинские бойцы захватили позиции россиян возле Бахмута: видео боев появилось в сети

Украинские пограничники продолжают вести ожесточенные бои с захватчиками на Донбассе. Накануне они захватили позиции российских оккупантов возле Бахмута (Донецкая область).
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Видео боев за город пограничники обнародовали в противовес заявлениям рф* о том, что Бахмут находится под их контролем. На кадрах видно, как одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометчиков, активно использующие тяжелое вооружение для обороны.
Под влиянием плотного огня россияне бросили свой рубеж и скрылись.
Украинские силы уже зачистили местность и укрепились на ней, уточнили пограничники.
Стоит добавить, что по данным аналитиков ISW, украинская оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на потери. Однако ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!