Украинские десантники показали, как испепелили две РСЗО «Ураган» россиян

14:00, Вчера
Новости СНГ, Происшествия
Украинский военный фото
Фото: depositphotos.com

Украинские военные продолжают выполнять задачи по «демилитаризации» страны-агрессора и эффективно уничтожают российскую технику на всех направлениях.

Артиллеристы Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по месту базирования реактивных систем залпового огня захватчиков. Кадры уничтоженной техники рф* попасли в сеть.

Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.

Украинские десантники сообщили, что были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» калибра 220 мм.

«Охота на российских оккупантов продолжается» – отметили военные.

Отметим, что армия рф часто использует РСЗО «Ураган» для дистанционного минирования. «Ураган» стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.

Отметим также, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 17 июня ликвидировали около 33 150 российских военных. И это только подтвержденные факты, реальное число погибших россиян, вероятно, куда больше.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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