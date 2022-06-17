Украинские десантники показали, как испепелили две РСЗО «Ураган» россиян

Украинские военные продолжают выполнять задачи по «демилитаризации» страны-агрессора и эффективно уничтожают российскую технику на всех направлениях.

Артиллеристы Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по месту базирования реактивных систем залпового огня захватчиков. Кадры уничтоженной техники рф* попасли в сеть.

Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.

Украинские десантники сообщили, что были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» калибра 220 мм.

«Охота на российских оккупантов продолжается» – отметили военные.

Отметим, что армия рф часто использует РСЗО «Ураган» для дистанционного минирования. «Ураган» стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.

Отметим также, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 17 июня ликвидировали около 33 150 российских военных. И это только подтвержденные факты, реальное число погибших россиян, вероятно, куда больше.