Украинские десантники показали, как испепелили две РСЗО «Ураган» россиян

Артиллеристы Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по месту базирования реактивных систем залпового огня захватчиков. Кадры уничтоженной техники рф* попасли в сеть.
Об этом говорится в сообщении командования ДШВ ВСУ.
Украинские десантники сообщили, что были уничтожены две реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» калибра 220 мм.
«Охота на российских оккупантов продолжается» – отметили военные.
Отметим, что армия рф часто использует РСЗО «Ураган» для дистанционного минирования. «Ураган» стреляет на 30-35 км и использует более мощные реактивные снаряды с мощными боевыми частями.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!